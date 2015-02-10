Гривня на межбанке подросла до 25,35 за доллар

Во вторник, 10 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке укрепились до 24,65/25,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, на рынке постепенно выравниваются спрос и предложение.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,82/28,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3760/0,3870 грн/рубль.

Читайте такжеГлава Нацбанка допускает возвращение административных рычагов влияния на валютный рынокПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 24,7469 грн/долл., к этому часу было заключено 22 соглашения, объем торгов составил 39,52 млн долл.