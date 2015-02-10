Австрийский Raiffeisen Bank решил сократить бизнес в Украине и России

Международная финансовая группа Raiffeisen Bank International AG (RBI), собственник одного из крупнейших в Украине «Райффайзен Банка Аваль» (г. Киев), приняла решение к концу 2017 года сократить объем рисковых активов в Украине на 30% с нынешних 3 млрд евро, сообщается на сайте финансовой группы.

Согласно сообщению, банк также планирует сократить объем рисковых активов в России на 20% с нынешних 8,4 млрд евро, оптимизировать бизнес в Венгрии и продать польское и словенское подразделения. За счет таких мер банк собирается к концу 2017 года увеличить уровень достаточности капитала до 12% с 10% на конец 2014 года.

«Снижение расходов прогнозируется в Украине, где уровень рискованных активов сократится в концу 2017 года примерно на 30%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращение запланировано в тех областях, которые дают низкий доход, оказывают высокое давление на капитал или имеют ограниченное стратегическое значение.

Также сообщается, что все указанные решения должны получить одобрение наблюдательного совета финансовой группы.

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Как сообщал УНИАН, в январе международная финансовая группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) заявила о возможности ухода из России и стран Восточной Европы из-за высоких рисков и одновременно низкой рентабельности.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).