Официальный курс гривни к доллару сегодня вырос после рекордного обвала

Национальный банк Украины сегодня, 10 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,8405 грн/долл., что на 12 копеек выше вчерашнего очередного исторического минимума на уровне 24,9562 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару более чем в 1,5 раза, или на 9,07 грн.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 13:30 составил 24,8780 грн/долл., котировки банков с учетом комиссий к этому часу достигают 25,50/25,90 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году регулятор перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 грн с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.

Читайте такжеГривня на межбанке подросла до 25,35 за долларВ конце 2014 года НБУ перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.

С 5 февраля этого года Национальный банк прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса, в результате чего должен установиться единый рыночный курс.