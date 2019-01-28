Нормативы НБУ стали нарушать меньше банков

Большинство, или 56 из 77 работающих банков, выполнили все нормативы НБУ в полной мере.

В Украине 21 работающий банк по состоянию на 1 января 2019 года нарушал нормативы Национального банка Украины, что на 2 финучреждения меньше, чем месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, 1 банк нарушил нормативы капитала, 1 банк – нормативы ликвидности, 19 банков – нормативы кредитных рисков, 6 банков – нормативы валютной позиции.

Согласно приведенным данным, большинство, или 56 из 77 работающих банков, выполнили все нормативы НБУ в полной мере.

Как сообщал УНИАН, в Украине 23 из работающих банков по состоянию на 1 декабря 2018 года нарушали нормативы Национального банка Украины.