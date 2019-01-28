Курсы валют: почем гривня на межбанке, наличном и "черном" рынках
Котировки гривни к доллару США в понедельник, 28 января, на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,76/27,79 грн/долл.
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Об этом сообщает Finance.ua.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне - 31,68/31,71 грн/евро.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,63/27,88 грн/долл. Евро покупают по 31,38 грн/евро, продают по 31,82 грн/евро.
На "черном" рынке гривня торгуется по 27,71/27,77 грн/долл, евро — 31,53/31,65 грн/евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк на понедельник, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,8173 грн/долл., к евро – на уровне 31,5615 грн/евро.