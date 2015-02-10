У Порошенко подтвердили, что миссия МВФ продлила работу в Украине до 11 февраля

Миссия Международного валютного фонда, которая находится в Украине с 8 января, продлила время своей работы в стране до 11 февраля в связи со сложным переговорным процессом по поводу необходимых реформ, заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на брифинге в Киеве.

«Новая программа рассчитана на четыре года. Поскольку переговоры проходят довольно напряженно и практически 24 часа в сутки, миссия продлила свою работу до 11 февраля», - сказал Шимкив.

По словам замглавы АП, согласование программы предусматривает целый ряд реформ в энергетическом, финансовом, социальном и других секторах, которые и являются предметом дискуссии между правительством и миссией МВФ.

«Я не буду разглашать детали переговорного процесса. Есть точка зрения правительства, есть точка зрения представителей МВФ. Идет дискуссия. Нюансы этой дискуссии я раскрывать не буду», - сказал Шимкив.

Читайте такжеУкраина и МВФ могут договориться о финансовой помощи через несколько днейКак сообщал УНИАН, ранее министр финансов Наталья Яресько сообщила, что договоренности с Международным валютным фондом о среднесрочной программе финансовой помощи для Украины, рассчитанной на 3-4 года и включающей план необходимых реформ, могут быть достигнуты через несколько дней.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), который предусматривает выделение значительного объема средств на период до 4 лет.

В настоящий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.

В целом в прошлом году Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств.

В 2015 году объем долговых платежей составит около 11 млрд долл.