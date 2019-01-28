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Украинская «дочка» российского банка закончила год с убытком в 3,4 миллиарда

14:57, 28 января 2019
Финансы
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«Проминвестбанк» в 2018 году получил 3,4 млрд грн убытка / фото УНИАН

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Как свидетельствует отчетность банка, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал финучреждения составил 50,919 млрд грн.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российского государственного «Внешэкономбанка».

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

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Теги: #Нацбанк#Проминвестбанк