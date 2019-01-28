Украинская «дочка» российского банка закончила год с убытком в 3,4 миллиарда
14:57, 28 января 2019Финансы
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На 1 января уставный капитал «Проминвестбанка» составил 50,9 млрд грн.
«Проминвестбанк» в 2018 году получил 3,4 млрд грн убытка / фото УНИАН
Принадлежащий российскому государственному финучреждению «Проминвестбанк» по итогам 2018 года получил 3,389 млрд грн убытка.
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Как свидетельствует отчетность банка, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал финучреждения составил 50,919 млрд грн.
Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российского государственного «Внешэкономбанка».
C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.
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