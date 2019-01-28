Суд арестовал счета компании Электрум пеймент систем, которые открыты в Укргазбанке

Счета компании Электрум, которые находятся в Укргазбанке были арестованы.

Новозаводской районный суд Чернигова 15 января 2019 года принял решение арестовать 9 счетов платежной системы “Электрум” (Electrum Payment System), которые открыты в государственном «Укргазбанке» и обслуживают, в том числе, букмекерские конторы 1xbet, Leon и «Фаворит».

ООО «Электрум пеймент систем» является одновременно оператором платежной системы Electrum и электронных денег «Электрум», эмитентом которых, в свою очередь, выступает «Укргазбанк».

Судебное решение принято на основании ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного следствия по уголовному производству №42018000000002718, которое было открыто 1 ноября 2017 года.

В материалах производства говорится о том, что неустановленные лица через сеть подконтрольных коммерческих структур и через физических лиц в 2011-2018 годах организовали преступную схему. Ее суть заключается в обналичивании денежных средств, полученных незаконным путем, от деятельности электронных казино и букмекерских контор 1xbet, Leon и «Фаворит».

К данной схеме причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе и руководители компании «Электрум пеймент систем». Они использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличности от физических лиц с дальнейшим переводом на счета фиктивных предприятий, которые подконтрольны организаторам преступной схемы.

В итоге суд принял решение арестовать счета ООО «Электрум Пеймент систем» в «Укргазбанке». Такое решение следственный судья аргументировал тем, что денежные средства, находящиеся на счетах, признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, и у следствия есть достаточные основания полагать, что они добыты преступным путем.

А поскольку существует риск отчуждения и выведения средств со счетов «Электрум Пеймент систем», арест является необходимой мерой.

Также суд обязал «Укргазбанк» предоставить сотрудникам прокуратуры информацию об остатках средств на счетах на момент наложения ареста и в дальнейшем предоставлять такую информацию в случае поступления на арестованные счета новых денежных средств.

Напомним, что в ноябре 2017 года появилась информация о том, что Генпрокуратура и СБУ открыли уголовное производство в отношении «Электрум пеймент систем». СБУ выяснила, что платежная система Electrum задействована в механизме легализации «встречных финансовых потоков». Речь идет о незаконных операциях через линию разграничения на временно неподконтрольных Украине территориях ЛНР/ДНР и в Крыму с помощью упомянутой платежной системы. Следственные действия продолжаются до сих пор.

В начале 2018 года СБУ и ГПУ в рамках уголовного производства провели несколько обысков у «Электрум пеймент систем», а в марте 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на счета компании в «Укргазбанке». При этом руководство банка отказались выполнять решение суда, сославшись на формальную опечатку в названии «Электрум пеймент систем» в судебном решении.

Должность руководителя «Электрум пеймент систем» с момента ее основания в 2016 году занимал Юрий Корж – основатель и генеральный директор интернет-провайдера «Глобал Юкрейн», сын Виталия Коржа, президента «Глобал Юкрейн» и народного депутата Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко. Впоследствии кресло Юрия Коржа занял Вячеслав Пожарский.