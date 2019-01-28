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Государственный "Укргазбанк" похвастался ростом прибыли в 2018 году

15:30, 28 января 2019
Финансы
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Кредитный портфель эко-проектов банка за год вырос в 2 раза / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте банка, прибыль прошлого года почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный наблюдательным советом финучреждения плановый показатель.

Отмечается, что кредитный портфель эко-проектов банка за год вырос в 2 раза - до 17,4 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. Прибыль банка за 2017 год составила 624 миллиона гривень.

В конце января Международная финансовая корпорация (IFC) подтвердила готовность к вхождению в капитал государственного "Укргазбанка". Подготовка начнется в течение следующих месяцев.

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Теги: #Укргазбанк#прибыль Укргазбанка