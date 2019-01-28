НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в пять раз

Как и неделей ранее, регулятор не продавал валюту.

Национальный банк на прошлой неделе – с 21 по 25 января – выкупил на межбанковском валютном рынке 118 миллионов долларов, что в 5 раз выше показателя неделей ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, как и неделей ранее, регулятор не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, в целом с начала года – за период со 2 по 25 января - НБУ купил на межбанке на 106 миллионов долларов больше, чем продал.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2018 год пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,372 миллиарда долларов.