Fitch подтвердило рейтинг Одессы на уровне "B-" со стабильным прогнозом

Fitch ожидает, что город сохранит хорошие операционные результаты, а прямой долг останется низким.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента города Одессы на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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Как сообщается на сайте Fitch, рейтинги города ограничены суверенными рейтингами Украины и слабой институциональной базой, регулирующей местное самоуправление.

Fitch ожидает, что город сохранит хорошие операционные результаты в среднесрочной перспективе, а прямой долг в среднесрочной перспективе останется низким.

Отмечается, что прямой долг Одессы вырос до 1 миллиарда гривень на конец 2018 года с 0,5 миллиарда гривень на конец 2017 года, что соответствует прогнозам агентства.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.