Стало известно, как за год выросла средняя зарплата украинцев

Выше средних по стране были зарплаты в секторе IТ (15518 грн), научно-технической деятельности (15490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн).

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10573 грн, что в 2,8 раза превышает показатель минимальной зарплаты.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь по отношению к ноябрю составил 14,5%, а рост по году – 9,7%.

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В отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составили в среднем 11 563 грн.

Кроме того, выше средних по стране были зарплаты в секторе IТ (15518 грн), научно-технической деятельности (15490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн).

Показатель средней зарплаты в Киеве составил 16,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2018 года увеличилась по сравнению с ноябрем 2017 года на 22,5% - до 9161 грн.

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.