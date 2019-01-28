Завтра в Украине подорожает евро, но подешевеет доллар

Официальный курс НБУ на 29 января: 100 USD – 2779,0097 гривни; 100 EUR – 3173,0733 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2779,0097 (28 января – 2781,7285)

100 EUR – 3173,0733 (28 января – 3156,1492)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 28 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,79/27,81 гривни/доллар, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,75/31,78 гривни/евро, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 29 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,7901 гривни/доллар, к евро – на уровне 31,7307 гривни/евро.