Долги по зарплате в Украине сократились до 2,6 миллиарда

При этом с начала 2018 года задолженность по зарплате выросла на 11,7%.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2018 года сократилась по сравнению с ноябрем 2018 года на 6,2% и на 1 января 2019 года составила 2,65 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным ведомства, с начала 2018 года задолженность по выплате зарплаты выросла на 11,7%.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января текущего года составила 1,46 миллиарда гривень, что на 10,2% меньше показателя на 1 декабря 2018 года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривень.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.