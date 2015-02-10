G7 и МВФ могут увеличить помощь Украине до $40 млрд - Reuters
Семь наиболее развитых стран и Международный валютный фонд рассматривают возможность увеличения финансовой помощи Украине, которая находится на грани банкротства.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
По информации источника, общий пакет помощи может достичь $40 млрд.
Другой источник подтвердил, что переговоры об этом были очень активны, однако дискуссии до сих пор продолжаются и окончательное решение еще не принято.
Как передает «Европейская правда», в настоящее время для Украины открыта программа stand-by МВФ в объеме около $17 млрд. В прошлом году Украина уже получила два транша по программе общим объемом $4,6 млрд.
Также в прошлом году Украина могла разместить евробонды под госгарантии США на сумму $1 млрд.
Всего по итогам 2014 года Украина из разных источников получила $9 млрд, выплатив при этом $14 млрд долговых обязательств.
В 2015 году объем долговых платежей составит около $11 млрд.
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Однако затяжной кризис потребовал пересмотра взаимоотношений с МВФ.
В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), который предусматривает выделение куда большего объема средств на период до четырех лет
Всего месяц назад президент Петр Порошенко заявил, что Украине в 2015-2016 годах понадобится международная помощь на сумму до $15 млрд.