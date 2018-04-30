Новые санкции против России: гильотина уже готова

11 февраля – время «Ч». Именно в этот день в Минске должны состояться переговоры «нормандской четверки» - Украины, Франции, Германии и агрессора России. И если компромисс не будет найден, то миру, как не страшно это звучит, угрожает война. Об этом уже вслух заговорили европейские лидеры, которые как никогда активизировались в поиске дипломатического разрешения украинского кризиса.

«Я думаю, что это - последний шанс. Если мы не сможем прийти к долговременному мирному соглашению, мы прекрасно знаем дальнейший сценарий: у этого есть название, этот сценарий называется войной», - заявил президент Франции Франсуа Олланд, комментируя визит в Москву, в ходе которого он обсуждал ситуацию в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Правда, никто не уверен, что успех на переговорах может быть достигнут. Основная причина – агрессивная политика Кремля. Президент США Барак Обама уже предупредил Путина: если он не примет мирный план урегулирования ситуации, о возможных поставках оборонительного вооружения в Украину - Конгресс одобрил и включил в бюджет 2015 года соответствующую помощь нашей стране для защиты суверенитета. Но у Кремля есть свой собственный «мирный» план, который, по информации ряда СМИ, включает автономию Донбасса и федерализацию Украины, что неприемлемо для нашей страны, которая при таком сценарии теряет целостность и независимость.

Помимо военной помощи Украине, Запад рассматривает как рычаг давления на Россию и ужесточение действующих санкций, которые эксперты называют мягкими, долгоиграющими. «Первые последствия ранее введенных санкций в полной мере проявятся в середине текущего года. В целом, в этом году российским компаниям и банкам придется возвращать по обязательствам 180 миллиардов долларов. И эти деньги они уже не смогут занять за рубежом, перекредитоваться. Им нужно будет вынимать средства из золотовалютных резервов или суверенных бумаг. То есть, санкции, хоть и постепенного воздействия, но могут убить Россию через два – два с половиной года», - пояснил УНИАН экс-замглавы НБУ Александр Савченко.

Расширенный санкционный список, принятый Советом ЕС по вопросам иностранных дел 9 февраля и подробности которого не разглашаются, несомненно, усложнит и без того критическое положение экономики РФ, на которую помимо санкций негативно влияет падение цен на энергоносители. Как отмечает Савченко, если раньше санкции касались запрета на сотрудничество с финансовым рынком и рынком капитала, то сейчас активы ряда предприятий России могут быть заблокированы под тем предлогом, что они связаны с финансированием терроризма, незаконной торговлей оружием и так далее. «Это касается и банков, и предприятий. А легальное основание для этого есть», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, новые санкции США, которые, естественно, будут вводиться параллельно, окажутся более жесткими, чем европейские. Тем не менее, самая радикальная мера - отключение России от системы SWIFT - на сегодня маловероятна. «Это - очень жесткая санкция, она будет иметь разрушительные последствия для экономики России. Приблизительно за 2-3 месяца может состояться дефолт. Эту санкцию приберегают на случай широкомасштабной агрессии России. А мягкие санкции вводились для того, чтобы была возможность их наращивать. Санкции – это принуждение к диалогу. Всегда должен быть в запасе еще какой-нибудь ход. Отключение от SWIFT – крайний шаг, который приведет к форсированному падению российской экономики», - подчеркнул Савченко.

С ним полностью согласен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко: «Отключение от SWIFT могут ввести только тогда, когда Запад посчитает невозможным обойтись без этого. Отключение от SWIFT будет равносильно фактическому началу широкомасштабных военных действий по отношению к России. Запад предпочитает сейчас натянуть веревку на гильотине и поставить под ней свечку, но пока не дать возможность веревке перегореть».

Между тем, по его мнению, никто не может сказать, что радикальные санкции могут заставить Кремль вести себя лояльно - это только рабочее предположение. «Похоже, Кремль согласен бросить в жернова свою экономику, чтобы добиться своих иллюзорных целей», - сказал он.

В то же время, эксперты уверены, что ответить экономически на санкции России нечем. Таким образом, перед Путиным стоит выбор - разрушить страну ради фараоновских планов возродить виртуальную империю, или пойти на компромисс с мировым сообществом.

Остается еще один вопрос: почему среди более 40 стран, которые ввели санкции против России, до сих пор нет Украины?

Отпор дали вовремя?

Украина 25 января решением Совета национальной безопасности и обороны присоединилась к санкциям Запада против РФ – приняла решение о лишении 160 российских компаний лицензий и разрешений, которые дают право на определенные виды деятельности. Санкционный список сейчас находится на рассмотрении и утверждении президентом, затем он будет опубликован.

Эксперты считают действия наших властей запоздалыми и нелогичными. И с ними можно в чем-то согласиться. Закон о санкциях, принятый 14 августа 2014 года парламентом и которым предусмотрено более 20 видов ограничительных мер, в частности, прекращение транзита энергоресурсов, вступил в действие 11 сентября 2014 года. После этого правительство направило СНБО предложение о введении санкций. И только 25 января Совет отреагировал.

«Считаю, что санкции Украины – шаг запоздалый. Большинство как внутри страны, так и за ее пределами ожидало, что санкции будут применены ранее. Вышла, по сути, странная ситуация – Запад принимает санкции намного раньше и в большем объеме, чем Украина. А Украина, которая должна была идти не в чьем-то фарватаре, а первой инициировать этот процесс, сейчас это делает с таким колоссальным запозданием. Это вызвало массу недопонимания, в первую очередь, на Западе. Сейчас данный момент будет частично снят», - отметил Устенко.

Савченко также считает, что по поводу санкций есть «большой вопрос к правительству». «Украине давно нужно было запретить весь импорт из России, кроме энергоносителей, а потом уже вводить санкции. Для нас это - плюс 4 миллиарда, в том числе 1 миллиард – культурная информационная продукция (фильмы, книги, театры, интернет и прочее). То есть, за наши же деньги против нас же ведут пропаганду. Для России в целом запрет Украиной импорта - минус 4 миллиарда. Вот такое сделать – самое лучшее», - сказал эксперт.

Но тут стоит напомнить, что с мая прошлого года Украиной было введено ограничение на сотрудничество с РФ по импорту товаров военного и двойного назначения. А после усиления конфликта на востоке, в августе 2014 года, указом президент был и вовсе введен полный запрет на сотрудничество с РФ в военно-промышленной сфере. А еще ранее – в апреле п.г. – СБУ запретила въезд в Украину более 100 гражданам России, поддержавших аннексию Крыма.

«Санкции уже применяются… О военном сотрудничестве и ограничении доступа в Украину всяким проходимцам и всяким негодяям, которые "поливают" наше государство, которые ненавидят Украину… И когда мы говорим о санкциях, то должны помнить о составляющей судебных исков. Сегодня в Европейском суде по правам человека находятся три иска к Российской Федерации, в том числе, по ущербу вследствие аннексии Крыма на сумму более 1 трлн гривен. Это – одна вещь. Другая – правительство Украины - инициатор санкций, но могут быть и другие структуры – президент, Верховная Рада, Национальный банк, Служба безопасности и т.д. Важно подчеркнуть, что в данном конкретном случае правительство Украины выполнило свою работу, и очень важно, что санкции действуют уже сегодня. Ожидаем указ президента», - заявил в эфире одного из телеканалов советник премьер-министра Украины Даниил Лубкивский.

Таким образом, Украина не осталась на обочине процесса введения санкций. И если ряд экспертов уверяют, что потери от окончательного разрыва отношений с Россией для нас будут огромными, то это не так. «Санкции Украины против России не обернутся большими потерями для отечественной экономики. Наша страна и так потеряла колоссальную долю российского рынка на протяжении 2014 года. Если раньше в структуре нашего экспорта РФ занимала порядка 25% и более, то по результатам прошлого года показатель снизился до 17% - фактически резкое падение. Поэтому наши санкции, скорее, констатируют свершившийся факт. То есть, тяжелый удар уже был нанесен. Остается ответить», - отметил Устенко.

И еще остается дождаться итогов минских переговоров. Эксперты уверены, если даже они не состоятся, старт урегулированию конфликта будет дан. «Это будет мейнстримом – движение будет только в этом направлении. Найдут решение, пусть не на этой неделе, но в ближайшие дни. И это означает в дальнейшем кардинальные изменения в ситуации, в том числе в экономике. При даже незначительных реформах это будет означать заход инвесторов, разблокирование для Украины внешних рынков, ситуация пойдет на улучшение», - спрогнозировал Устенко.

Нана Черная (УНИАН)