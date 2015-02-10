Гривня закрыла межбанк на отметке 25,90 за доллар

Во вторник, 10 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 25,40/25,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, рынок постепенно находит точки соприкосновения интересов экспортеров и импортеров.

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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,73/29,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3840/0,3920 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 24,9425 грн/долл., к этому часу было заключено 209 соглашений, объем торгов составил 192,39 млн долл.