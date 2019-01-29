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Гуайдо приказал взять под контроль счета правительства Венесуэлы

09:01, 29 января 2019
Финансы
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Контроль госфинансов позволит прекратить грабеж страны / flickr.com/Jorge Andrés Paparoni Bruzual

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на запись политика в микроблоге Twitter.

По словам Гуайдо, он отдал приказ перевести счета республики под контроль легитимных властей, чтобы избежать продолжения грабежа и направить средства на решение проблем народа страны.

Гуайдо добавил, что парламент, главой которого он является, примет необходимые меры для контроля за этим ресурсами.

Ранее стало известно, что Гуайдо заявил о намерении сменить руководство государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и ее американского подразделения, против которой ввело санкции правительство США.

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Теги: #кризис в Венесуэле#парламент Венесуэлы#дефолт в Венесуэле