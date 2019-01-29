Гуайдо приказал взять под контроль счета правительства Венесуэлы

Временный президент Венесуэлы добавил, что парламент, главой которого он является, примет необходимые меры для контроля за этим ресурсами.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо приказал легитимной власти взять под контроль финансы страны.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на запись политика в микроблоге Twitter.

По словам Гуайдо, он отдал приказ перевести счета республики под контроль легитимных властей, чтобы избежать продолжения грабежа и направить средства на решение проблем народа страны.

Гуайдо добавил, что парламент, главой которого он является, примет необходимые меры для контроля за этим ресурсами.

Ранее стало известно, что Гуайдо заявил о намерении сменить руководство государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и ее американского подразделения, против которой ввело санкции правительство США.