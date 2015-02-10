Количество жалоб украинцев в Нацбанк выросло втрое

Количество письменных обращений граждан в Национальный банк Украины в течение 2014 года увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущим годом – до 32 808 письменных обращений, сообщается на сайте регулятора.

В 2014 году наибольшее количество обращений граждан было связано с вопросами депозитных договоров – 59,48% всех обращений, кредитных договоров – 12,5%, а также с проблемами банковского надзора – 10,74%.

Согласно данным регулятора, положительное решение и разъяснения предоставлены 29 104 гражданам (88,76%), остальные обращения находятся в работе.

Читайте такжеГлава Нацбанка допускает возвращение административных рычагов влияния на валютный рынок

Как сообщал УНИАН, по итогам 2013 года Нацбанк получил 10 919 письменных обращений граждан, что на 877, или на 7,43%, меньше, чем в 2012 году.