Международная группа Raiffeisen не намерена покидать украинский рынок

Об этом сообщила пресс-служба украинского банка со ссылкой на слова главы правления RBI Карла Севельда во время телефонной конференции для инвесторов, посвященной оглашению предварительных, не подтвержденных аудитом результатов деятельности финансовой группы.

«Группа «Райффайзен» не имеет намерений уходить с украинского рынка», - приводятся в сообщении слова главы правления RBI.

Севельда отметил, что в Украине группа «Райффайзен» имеет успешный дочерний банк со стабильной ситуацией с ликвидностью, весомой процентной маржой и высоким уровнем резервов на покрытие потенциальных рисков.

По его словам, решение группы о сокращении на 30% взвешенных на риски активов в Украине вызвано сложной текущей ситуацией в регионе.

Как сообщал УНИАН, международная финансовая группа Raiffeisen Bank International AG (RBI), собственник одного из крупнейших в Украине «Райффайзен Банка Аваль» (Киев), приняла решение к концу 2017 года сократить объем рисковых активов в Украине на 30% с нынешних 3 млрд евро.

Банк также планирует сократить объем рисковых активов в России на 20% с нынешних 8,4 млрд евро, оптимизировать бизнес в Венгрии и продать польское и словенское подразделения. За счет таких мер банк собирается к концу 2017 года увеличить уровень достаточности капитала до 12% с 10% на конец 2014 года.

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Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).