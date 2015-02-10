Российский рубль под вечер начал падать

Курс рубля к евро и доллару во вторник вечером перешел к снижению после попыток стабилизации на протяжении большей части дня около уровней предыдущего закрытия, сообщает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.03 мск рос на 0,54 рубля — до 66,41 рубля, курс евро — на 0,76 рубля — до 75,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent к этому часу снижалась на 0,4%, до 57,94 доллара за баррель.

Рубль в течение торгового дня вторника незначительно менялся около уровней предыдущего закрытия. Существенный рост российской валюты (она отвоевала у евро и доллара более 1 рубля) в начале недели сменился консолидацией курсов около достигнутых уровней.

Ожидания переговоров (должны состояться в среду) лидеров Украины, РФ, Германии и Франции по ситуации на Донбассе не дают повода для активной игры ни в одну, ни в другую сторону.