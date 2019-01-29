Таможни за год выявили нарушений на 3,4 миллиарда гривень

Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросло на 51% по сравнению с 2017 годом.

Таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в 2018 году выявили 48,9 тысячи нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила 3,4 миллиарда гривень.

Читайте такжеБизнес сообщил о разблокировании таможнями оформления грузов

Как сообщили в пресс-службе ГФС, количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил за указанный период выросло на 51% по сравнению с 2017 годом, а стоимость предметов правонарушений – в два раза.

В частности, по 5,4 тысячи дел о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений стоимостью 914 миллионов гривень, что на 24% больше суммы, на которую были изъяты предметы правонарушений годом ранее.

"Наиболее распространенными являются случаи незаконного перемещения через таможенную границу промышленных товаров. За указанный период за совершение таких нарушений были изъяты товары на сумму 568,6 миллиона гривень. Транспортных средств изъято на сумму более 149,9 миллиона гривень, продовольственных товаров – на 119,3 миллиона гривень, валюты – 76 миллионов гривень", - отметила пресс-служба.

По результатам международного взаимодействия в прошлом году таможни возбудили более 712 дел о нарушении таможенных правил на сумму 686,5 миллиона гривень, а также установили неуплату более 21,2 миллиона гривень обязательных таможенных платежей.

В целом таможни передали на рассмотрение суда 6,2 тысячи дел о нарушении таможенных правил на сумму 2,5 миллиарда гривень, по результатам рассмотрения которых суд вынес решения о наложении штрафов и конфискации имущества на 483,8 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, в 2018 году в общий фонд госбюджета перечислено 338,8 миллиарда гривень, что почти на 11,5%, или на 35 миллиардов гривень превышает показатель 2017 года.