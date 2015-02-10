Яресько назвала ключевые шаги для стабилизации банковской системы

Налоговая и антикоррупционная реформы являются ключевыми для стабилизации работы финансовой и банковской систем Украины, сообщила министр финансов Наталия Яресько в ходе выступления на бизнес-форуме в Киеве.

«Фискальные и антикоррупционные реформы являются критически важными для нас в достижении одной вещи в этом году – стабилизации финансовой и банковской системы», – сказала Яресько.

По ее словам, нестабильность банковского и финансового секторов украинской экономики является одной из главных угроз экономическому росту страны.

«Только при достижении успеха в стабилизации финансовой и банковской системы мы сможем двигаться дальше к достижению потенциального роста экономики в 2016 году», – отметила глава Минфина.

По словам Яресько, реформы, направленные на прогрессивное налогообложение и устранение «налоговых ям», а также финансовая помощь международных доноров являются главными факторами будущего роста экономики.

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Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2014 года президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании налогового контроля за трансфертным ценообразованием (№1264-1). Верховная Рада приняла этот закон 28 декабря. Он предусматривает контроль за трансфертным ценообразованием крупных налогоплательщиков не только по товаропотокам, но и по финансовым операциям, а также обеспечение контроля в случаях, когда между компанией и конечным выгодоприобретателем существует цепочка контрагентов.

14 октября 2014 года Верховная Рада приняла Закон “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”.

12 января стартовал конкурс по избранию директора Антикоррупционного бюро. По состоянию на 6 февраля конкурсная комиссия получила пакеты документов от 96 претендентов на данную должность. Прием заявок от желающих возглавить Антикоррупционное бюро завершается 11 февраля.