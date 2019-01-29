Эксперт прогнозирует замедление роста украинской экономики до 2,5%

При этом инфляция снизится до 7,5%, а учетная ставка может быть снижена до 15-16% годовых.

Рост экономики Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, инфляция снизится до 7,5%, а учетная ставка может быть снижена до 15-16% годовых.

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Такими прогнозами поделился генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала в ходе выступления на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.

"На следующий год мы ожидаем замедления роста до 2,5%, поскольку база сравнения более высокая, прежде всего, в сельском хозяйстве", - сказал Фиала.

По его словам, после роста на 8% в прошлом году в этом году сельское хозяйство упадет на 2,8%

"Инфляцию мы ожидаем на уровне 7,5% в текущем году, в следующем году - 6%", - добавил Фиала.

Также он спрогнозировал, что учетная ставка Национального банка будет снижена.

"Экономисты ожидают, что она снизится на 2-3 п.п. до конца года. Скорее всего, это произойдет только во втором полугодии", - отметил Фиала.