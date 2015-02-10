Министр финансов РФ заявил о необходимости урезать бюджет еще на 600 миллиардов

Расходы бюджета РФ в 2015 году потребуется дополнительно сократить на 600 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Прайм.

"Чтобы выйти, как это записано в преамбуле к плану действий правительства, на 5-процентное сокращение в реальном выражении расходов бюджета, нам нужно еще 600 миллиардов рублей (сокращение расходов)", - сказал Силуанов журналистам.

Кризис экономики РФ, наступивший в условиях резкого снижения мировых цен на нефть и санкций Запада, вынудил российские власти пойти на сокращение бюджетных расходов. В правительстве заявляли, что сокращения не затронут социальную сферу, но от неэффективных расходов будут избавляться.

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По словам Силуанова, Минфин ожидает резкого сокращения доходов бюджета РФ в феврале из-за снижения поступлений НДПИ.

"Поступления в целом (в январе 2015 года - ред.) по целому ряду налогов идут на уровне прошлого года, но в феврале мы ожидаем значительного снижения, поскольку НДПИ, который мы считаем по цене на нефть, сложившейся за предыдущий отчетный период, будет считаться по сниженным ценам. Поэтому в феврале получим существенное снижение доходов бюджета", - сказал он.