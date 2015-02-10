ВР поддержала предложения президента к закону об изменениях в Бюджетный кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 226 необходимых.

Как сообщил член Комитета ВР по вопросам бюджета Виктор Пинзеник, этот закон был принят 2 сентября 2014 года, но президент ветировал его. Пинзеник отметил, что у президента были два замечания, которые комитет учел в окончательной редакции законопроекта.

В то же время, сказал он, 28 декабря был принят еще один закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Таким образом, возникла "коллизия правовых норм, некоторые нормы наложились".

"В связи с этим Комитет по вопросам бюджета предложил те нормы, которые были урегулированы позже принятым законом, изъять из закона, который был принят 2 сентября", - сказал Пинзеник и отметил, что также в доработанном варианте "предложено урегулировать технические вопросы".

Таким образом, отметил он, нынешняя версия закона учитывает предложения президента; изымает нормы, которые уже были утверждены одним из законов об изменениях в Бюджетный кодекс, и регулирует "те коллизии, которые возникли во время ночного голосования".

Законом, в частности, вносятся изменения в статью 21 Бюджетного кодекса, которыми определено, что Министерство финансов при участии центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере экономического и социального развития, Национального банка Украины, а также главных распорядителей средств государственного бюджета, составляет прогноз государственного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода, который основывается на ежегодном послании президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, Программе деятельности Кабинета министров, прогнозных и программных документах экономического и социального развития, государственных целевых программах.

Статьей 23 предусмотрено, что если после принятия закона о государственном бюджете (решения о местном бюджете) полномочия на исполнение функций или предоставление услуг, на которое предоставлено бюджетное назначение, передается в соответствии с законодательством от одного главного распорядителя бюджетных средств к другому главному распорядителю бюджетных средств, действие бюджетного назначения не прекращается и применяется для исполнения тех же функций или услуг другим главным распорядителем бюджетных средств, которому это поручено.

Передача бюджетных назначений в случае, предусмотренном этой частью статьи, осуществляется по решению Кабинета министров Украины (Совета министров Автономной Республики Крым, местной государственной администрации, исполнительного органа соответствующего местного совета), согласованному с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета (соответствующей комиссией Верховного Совета Автономной Республики Крым, местного совета), в порядке, установленном Кабинетом министров.

Перераспределение расходов государственного бюджета на централизованные меры между административно-территориальными единицами осуществляется по решению Кабмина, согласованному с Комитетом ВР по вопросам бюджета, в порядке, установленном Кабинетом министров.

В статье 26 определено, что контроль от имени Верховной Рады за поступлением средств в государственный бюджет и их использованием осуществляет Счетная палата.

Статьей 27 предусмотрено, что законы Украины или их отдельные положения, которые влияют на показатели бюджета (уменьшают поступления бюджета и/или увеличивают расходы бюджета) и принимаются: не позже 15 июля года, который предшествует плановому, вводятся в действие не раньше начала планового бюджетного периода; после 15 июля года, который предшествует плановому, вводятся в действие не раньше начала бюджетного периода, который наступает за плановым.

В статье 64 устанавливается, что 40% налога на доходы физических лиц (кроме налога на доходы физических лиц, определенного пунктом 1-1 части 2 статьи 29 кодекса), который оплачивается (перечисляется) в соответствии с Налоговым кодексом Украины на территории Киева и засчитывается в бюджет Киева; 100% налога на доходы физических лиц (кроме налога на доходы физических лиц, определенного пунктом 1-1 части второй статьи 29 кодекса), который оплачивается (перечисляется) в соответствии с Налоговым кодексом Украины на территории города Севастополя и засчитывается в бюджет города Севастополя.

Среди прочего, в статье 77 определяется, что если до 1 декабря года, который предшествует плановому, Верховной Радой Украины не принят закон о государственном бюджете Украины, Верховный Совет Крыма, соответствующий местный совет при утверждении соответствующих местных бюджетов учитывают объемы межбюджетных трансфертов (образовательная субвенция, субвенция на подготовку кадров рабочих, медицинская субвенция, субвенция на обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера, базовую и реверсную дотации), определенные в законе о государственном бюджете Украины на предыдущий бюджетный период.

Согласно статье 109, Верховная Рада осуществляет контроль за деятельностью Счетной палаты относительно выполнения ею полномочий, определенных законом. Статья 110 определяет, что к полномочиям Счетной палаты относятся осуществление контроля за поступлением и использованием средств государственного бюджета, в том числе за образованием, обслуживанием и погашением государственного долга, эффективностью управления средствами государственного бюджета, использованием средств местных бюджетов в части трансфертов, которые предоставляются из государственного бюджета.

Счетная палата по итогам каждого квартала подает Верховной Раде Украины заключение о состоянии исполнения закона о государственном бюджете, а также предложения относительно устранения нарушений, выявленных в отчетном бюджетном периоде.

Также законом вносятся изменения в Закон "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине". В частности устанавливается, что осуществление государственного финансового контроля обеспечивает центральный орган исполнительной власти, уполномоченный Кабмином (ранее - президентом Украины) на реализацию государственной политики в сфере государственного финансового контроля (далее - орган государственного финансового контроля).

Орган государственного финансового контроля в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, Бюджетным кодексом Украины, данным законом, другими законодательными актами, актами президента Украины и Кабмина.

В статье 152 главы 27 Регламента Верховной Рады устанавливается, что народные депутаты, комитеты разрабатывают свои предложения к проекту Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период и подают их в комитет, в предмет ведения которого входят вопросы бюджета, в 10-дневной срок со дня поступления такого проекта в Верховную Раду (ранее - до 15 апреля года, который предшествует плановому, но не позже чем за 15 дней до дня рассмотрения вопроса на пленарном заседании Верховной Рады).

Верховная Рада рассматривает вопрос относительно Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период в порядке, определенном статьей 30 этого регламента, не позже 30 апреля года, который предшествует плановому, или в течение недели, отведенной для пленарных заседаний Верховной Рады, ближайшей после реализации процедур, предусмотренных частями 3 и 4 этой статьи.

В случае нарушения Кабинетом министров сроков представления в Верховную Раду проекта Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период сроки рассмотрения Верховной Радой проекта Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период исчисляются со дня его фактического представления Кабмином.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзацев седьмого и девятого подпункта 10 и абзаца второго подпункта 11 пункта 1 раздела I, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

Правительство в трехмесячный срок со дня опубликования закона должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним; обеспечить приведение центральными органами исполнительной власти нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.