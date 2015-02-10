Власти России изменят методику подсчета ради увеличения ВВП

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намеревается в 2015 году перейти к методике расчета ВВП, которая включала бы условную жилую ренту, то есть стоимость услуг по проживанию домовладельцев в собственном жилье, сообщил руководитель Росстата Александр Суринов на расширенной коллегии ведомства. При этом номинальный ВВП может вырасти на 3-5%, добавил он.

Как пишут «Ведомости», перерасчет ВВП на первом этапе будет сделан за 2011-2014 гг. (2011 г. станет базисным для расчетов), а затем будет осуществлен ретроспективный пересчет ВВП начиная с 2002 г..

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Минэкономразвития РФ в третий раз за полгода пересмотрело макропрогноз под влиянием санкций и цен на нефть - ведомство резко ухудшило все основные показатели - оценки динамики оттока капитала, инвестиций, реальных доходов населения, потребительского спроса, инфляции и ВВП.

МВФ ухудшил прогноз по ВВП России в 2015 году со слабого роста до падения на 3%.