Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривень – банкир

В банковской системе находится всего 100 миллиардов гривень.

Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривень, в то время как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривень.

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Такими оценками поделилась генеральный директор ING Bank Ukraine Саида Джарболова на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.

"Под матрасом: мой коллега сегодня мне сказал, что там 400 миллиардов гривень. При этом в банковской системе - 100 миллиардов гривень", - сказала Джарболова.

Она отметила, что узость финансового рынка Украины – основная проблема, вынуждающая банк поддерживать достаточно высокую "подушку ликвидности", вместо того, чтобы направить эти средства на финансирование бизнеса.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка Украины, объем наличных гривневых банкнот и монет в обороте в Украине в 2018 году вырос на 10,7%, до 400,1 миллиарда гривень.

При этом по отношению к ВВП уровень наличности в экономике в прошлом году снизился до 10,3% с 11,1% годом ранее.