Фискальная служба разъяснила порядок получения налоговой социальной льготы

Это право имеют граждане, работающие неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) разъяснила порядок получения налоговой социальной льготы, в частности, это право имеют граждане, работающие неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС со ссылкой на заместителя начальника управления – начальника отдела администрирования налога с доходов физических лиц департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Татьяну Федченко, чтобы получить данную льготу, человек должен подать заявление в бухгалтерию предприятия.

«Социальная льгота – это возможность плательщика уменьшить начисленную сумму месячной зарплаты на размер такой льготы. То есть зарплата уменьшается на сумму льготы, и только после этого облагается налогом на доходы физических лиц», - цитирует пресс-служба Федченко.

В частности, льгота составляет 50% месячного размера прожиточного минимума для дееспособных лиц, установленного на 1 января отчетного налогового года. Так, в этом году это 960,5 грн (50% от 1921 грн прожиточного минимума для дееспособных лиц по состоянию на 1 января 2019 года).

В пресс-службе уточнили, что право на такую льготу имеет каждый работающий человек, который получает заработную плату и является плательщиком налога на доходы физических лиц. Однако при этом лицо должно соответствовать определенным условиям.

В частности, к таким условиям относятся: налоговая социальная льгота применяется к начисленной месячной зарплате, если ее размер не превышает сумму, которая равняется месячному прожиточному минимуму, действующему на 1 января отчетного года для дееспособного лица, умноженную на 1,4 и округленную до 10 грн. В 2019 году сумма ограничения составляет 2690 грн.

Кроме того, льгота применяется только к заработной плате и не касается других доходов.

"То есть предприниматели не могут претендовать на налоговую льготу. Также она не касается сумм, полученных от проведения независимой профессиональной деятельности (нотариусы, адвокаты и др.)", – отметила Федченко.

Кроме того, льгота начинает применяться работодателем с дня получения от налогоплательщика заявления и документов, подтверждающих право на ее использование.

Также льгота не применяется, если работник, кроме зарплаты, получает выплаты из бюджета в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения ученика, студента, аспиранта и тому подобное.

Еще одним условием получения льготы является обязательство ее предоставления только по одному месту работы.

"Если человек работает на нескольких предприятиях, он может выбрать, где ему выгоднее воспользоваться правом на льготу, и подать работодателю письменное заявление", – отметила Федченко.

Она также подчеркнула, что некоторым категориям плательщиков налоговая социальная льгота предоставляется в большем размере, чем обычно. Это – студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты, чернобыльцы первой и второй категорий, инвалиды первой и второй групп, а также ветераны войны и участники боевых действий.

В то же время, для родителей несовершеннолетних детей предусмотрен особый порядок предоставления льготы. Так, она предоставляется на каждого ребенка

обоим родителям, если в семье двое и больше детей до 18 лет.

Например, для матери с двумя детьми она составит не 960,5 грн, а 1921 грн, с тремя – 2881 грн и 50 коп.

При этом только для одного из родителей граничный размер зарплаты, который дает право на льготу, увеличивается в зависимости от количества детей в возрасте до 18 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная фискальная служба (ГФС) предложила учитывать данные проверок работодателей на предмет законодательно оформленных трудовых отношений со своими сотрудниками при начислении или отказе в начислении жилищных субсидий и других социальных выплат. С этой целью Фискальная служба приняла участие в разработке соответствующего проекта распоряжения, который направлен на рассмотрение в Министерство финансов.