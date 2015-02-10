Введение единого валютного курса является единственным верным решением - Абромавичус

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции во время рабочей поездки в Сумскую область заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Были сильные спекулятивные возможности, ситуация выглядела далеко от идеальной. Но все же стремление к единому курсу - это единственно правильное решение. Сейчас он является таким, каким он есть, и, думаю, это никого не устраивает», - отметил министр.

По его словам, положение вещей в ближайшее время может изменить поступления в Украину финансовой помощи от международных доноров.

«Ждем в ближайшее время решение МВФ и других финансовых институтов, что касается помощи Украине. Восстановление уровня резервов Нацбанка сразу же скажется на восстановлении стабильности всей банковской системы. После этого можно ожидать дальнейших позитивных сдвигов, что касается курса. Не секрет, что многие экспортеры из-за сильных колебаний курса начинают задерживать валютную выручку в страну. С этим надо бороться, но в первую очередь надо бороться, чтобы вернуть доверие ко всей системе, а это возможно через единый курс», - подчеркнул Абромавичус.

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При этом министр отметил, что «как только мы получим дополнительную финансовую помощь, ситуация стабилизируется, пойдет обратный эффект, и будет укрепление курса».

Как сообщал УНИАН, НБУ с 5 февраля приостановил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса.

В результате курс национальной валюты значительно девальвировал. Таким образом, с начала этого года гривна по официальному курсу НБУ подешевела по отношению к доллару более чем в 1,5 раза, или на 9,19 грн.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривны на 17:00 10 февраля составил 24,9425 грн/долл.