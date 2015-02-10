Абромавичус одобряет изменение банками условий валютного кредитования в пользу клиентов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 10 февраля на пресс-конференции во время рабочей поездки в Сумскую область, отвечая на вопрос о возможности благодаря содействию Минэкономики реструктуризации валютных кредитов отечественных промышленных предприятий.

«Кредиты имеют не только крупные промышленные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса, население. Разговоры о реструктуризации ведутся. Это естественно: тот, кто взял кредит, сталкивается с трудностями, чтобы его вовремя отдать. Я провел встречи, в основном у нас большинство - это частные банки, и это нормальная процедура, когда они идут навстречу заемщикам и меняют условия кредитования», - отметил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, НБУ с 5 февраля приостановил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса.

В результате курс национальной валюты значительно девальвировал. Таким образом, с начала этого года гривна по официальному курсу НБУ подешевела по отношению к доллару более чем в 1,5 раза, или на 9,19 грн.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривны на 17:00 10 февраля составил 24,9425 грн/долл.