Существенной девальвации гривни в этом году не будет - банкир

Но девальвация гипотетически возможна при печатании денег, что может быть не ранее 2020 года.

Существенной девальвации гривни в 2019 году не будет, но она гипотетически возможна при печатании денег, что может быть не ранее 2020 года.

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Такими прогнозами поделилась генеральный директор ING Bank Ukraine Саида Джарболова на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.

«Если мы не ждем колоссального обвала, а мы его не ждем, то для финансового сектора более важен не курс, а ожидания», - сказала Джарболова, отвечая на вопрос о прогнозе курса гривни на 2019 год.

Она пояснила, что негативные ожидания подогревают узкий и чувствительный к волатильности финансовый рынок Украины, усугубляя ситуацию, потому банкиры и не любят комментировать вопрос курса.

«Мы не думаем, что будет коллапс гривни. Это не наш сценарий. Такое может произойти гипотетически, если будет печатание денег, но оно начнется в 2020 году, если начнется», - добавила Джарболова.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,6883 на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Сегодня, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,80 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.