Болгария перейдет на евро в 2022 году

Министр финансов Владислав Горанов выразил надежду, что страна вступит в банковский союз ЕС этим летом и начнет двухлетний процесс интеграции в еврозону.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в Софии, что его страна все еще стремится перейти на евро до 2022 года, несмотря на сопротивление части местных предприятий.

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Борисов считает, что одним из главных преимуществ присоединения к еврозоне является то, что банковская система Болгарии станет более дисциплинированной: крупные банки в Болгарии будут контролироваться Европейским центральным банком, а не национальными органами власти, которые могут быть менее придирчивыми, передает радио Свобода.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который отвечает за общую валюту ЕС, приветствовал намерения болгарской власти.

Министр финансов Владислав Горанов выразил надежду, что страна вступит в банковский союз ЕС этим летом и начнет двухлетний процесс интеграции в еврозону. Это должно позволить стране перейти на евро в январе 2022 года, сказал чиновник.

Сейчас евро является официальной валютой 18 из 28 стран-членов ЕС. Евро как валюта начало существовать в 1999 году, но банкноты и монеты старых валют, таких, как немецкая марка, продолжали использоваться как законный платежный инструмент до введения банкнот и монет евро с 1 января 2002 года.