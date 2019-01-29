Дефицит госбюджета Украины за год вырос на четверть - до 59 миллиардов

Сводный бюджет выполнен с дефицитом 68 млрд грн, что в 1,6 раза выше показателя 2017 года.

Государственный бюджет Украины за январь-декабрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 59,248 млрд грн, что на 23,7% выше дефицита за аналогичный период 2017 года в размере 47,882 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 67,789 млрд грн, что в 1,6 раза выше показателя 2017 года в размере 42,126 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.