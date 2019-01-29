В Нацбанке рассказали о мошенничестве с платежными картами

В первом полугодии 2018 года на один миллион гривень расходных операций с использованием платежных карт 64 гривни приходилось на незаконные операции.

В первом полугодии 2018 года на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт 64 гривни приходилось на незаконные операции, тогда как в 2017 году эта сумма составляла 77 гривен, в 2016 году - почти 110 гривень.

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Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, подробную статистику по этому вопросу за 2018 год в целом регулятор сообщит в течение следующего месяца.

По оценкам НБУ, наибольшее количество мошеннических операций с платежными картами в прошлом году проводилось в сети Интернет с применением методов социальной инженерии, когда злоумышленники выясняют персональные данные у держателей карт или побуждают их к переводу средств в пользу мошенников.

Самым безопасным способом использования платежных карт на сегодня в НБУ назвали операции в торговой сети.

Также в НБУ призвали пользователей платежных карт быть осмотрительными и не разглашать личную информацию и реквизиты платежных карт, включая срок ее действия, коды CVС2 или CVV2, ПИН-код, логин и пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной проверки подлинности.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, доля безналичных операций с платежными картами в Украине по объему операций за январь-сентябрь 2018 года выросла до 44,3% с 39,3% по состоянию на начало года.