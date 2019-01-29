Гривня на межбанке укрепилась к доллару

Котировки гривни к евро выросли на 2 копейки.

Во вторник, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,80 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия вчерашних торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,73/31,76 грн/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на среду, 30 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,7721 грн/долл., к евро – на уровне 31,7213 грн/евро.