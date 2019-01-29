Верховный суд разрешил арестовать акции нескольких российских банков

Заявитель просил наложить арест на именные акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".

Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".

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Об этом говорится на официальном сайте суда. Согласно сообщению, в июле 2018 года 18 юридических лиц и одно физическое лицо обратились в Апелляционный суд Киева с просьбой признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) от 2 мая 2018 года в деле о взыскании с Российской Федерации компенсации за активы в оккупированном Крыму.

В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".

Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска и заявление о признании и разрешении на исполнение решения Арбитражного суда.

Верховный суд рассмотрел жалобу и постановил оставить в силе второе решение Апелляционного суда Киева. В то же время жалоба на постановление об обеспечении иска удовлетворена частично. Окончательное решение будет опубликовано 1 февраля.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева 5 сентября 2018 года решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, совершать любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т. д.

Однако это определение было обжаловано в Верховном суде 14 сентября.

Указанное выше рассмотрение было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства с августа 2014 года путем мероприятий, которые препятствовали их инвестициям в объекты недвижимости, находящиеся в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".