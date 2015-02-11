В России убытки банков по валютным долгам достигли исторического максимума

Российские банки за 2014 год списали 61,9 млрд рублей долгов по выданным валютным кредитам, что в пять раз больше, чем за предыдущий год (12,6 млрд), следует из сводного анализа отчетности банков, публикуемой Центробанком.

Как пишут "Известия", специалисты говорят о рекорде за всю историю отечественной банковской отрасли. Кратный скачок показателя нельзя объяснить лишь переоценкой, ведь рубль упал в прошлом году по отношению, например, к доллару на 72%. В 2013-м, когда курс рубля снизился куда меньше, на 7,6%, даже наблюдался обратный тренд: банки списали на 6% меньше долгов по валютным кредитам, чем годом ранее (в 2012-м — 13,5 млрд рублей).

Наибольший объем списаний банками долгов по валютным кредитам пришелся на последние месяцы 2014 года. Так, в октябре этот показатель составил 8 млрд рублей, в ноябре — 11,4 млрд, в декабре — рекордные 24,3 млрд рублей. При этом в остальные месяцы 2014 года объем списаний долгов по валютным ссудам не превышал 3,8 млрд рублей. В 2013 году максимальное значение этого показателя было 2,7 млрд рублей (декабрь), в 2012 году — 3,1 млрд (тоже под конец отчетного года).

Читайте такжеBloomberg прогнозирует ускорение падения рубля из-за долгов российских компаний

Наибольший объем долгов по валютным кредитам в 2014 году списали крупнейшие госбанки — ВТБ (16,3 млрд рублей) и Сбербанк (5,8 млрд), а также Промсвязьбанк (4,7 млрд). Кроме того, в топ-10 лидеров по списаниям вошли Номос-банк, банк "Санкт-Петербург", МДМ-банк, Росбанк, ИНГ Банк, "Ханты-Мансийский банк Открытие" и банк "Зенит".

Объем списаний долгов по валютным кредитам у них составил 1,9–3,5 млрд рублей. На эту десятку пришлось 73% от объема валютных списаний банков. Всего в 2014 году долги по кредитам в валюте списывали 245 из 800 банков.