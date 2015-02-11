В России убытки банков по валютным долгам достигли исторического максимума
Наибольший объем списаний банками долгов по валютным кредитам пришелся на последние месяцы 2014 года
Российские банки за 2014 год списали 61,9 млрд рублей долгов по выданным валютным кредитам, что в пять раз больше, чем за предыдущий год (12,6 млрд), следует из сводного анализа отчетности банков, публикуемой Центробанком.
Как пишут "Известия", специалисты говорят о рекорде за всю историю отечественной банковской отрасли. Кратный скачок показателя нельзя объяснить лишь переоценкой, ведь рубль упал в прошлом году по отношению, например, к доллару на 72%. В 2013-м, когда курс рубля снизился куда меньше, на 7,6%, даже наблюдался обратный тренд: банки списали на 6% меньше долгов по валютным кредитам, чем годом ранее (в 2012-м — 13,5 млрд рублей).
Наибольший объем списаний банками долгов по валютным кредитам пришелся на последние месяцы 2014 года. Так, в октябре этот показатель составил 8 млрд рублей, в ноябре — 11,4 млрд, в декабре — рекордные 24,3 млрд рублей. При этом в остальные месяцы 2014 года объем списаний долгов по валютным ссудам не превышал 3,8 млрд рублей. В 2013 году максимальное значение этого показателя было 2,7 млрд рублей (декабрь), в 2012 году — 3,1 млрд (тоже под конец отчетного года).
Читайте такжеBloomberg прогнозирует ускорение падения рубля из-за долгов российских компаний
Наибольший объем долгов по валютным кредитам в 2014 году списали крупнейшие госбанки — ВТБ (16,3 млрд рублей) и Сбербанк (5,8 млрд), а также Промсвязьбанк (4,7 млрд). Кроме того, в топ-10 лидеров по списаниям вошли Номос-банк, банк "Санкт-Петербург", МДМ-банк, Росбанк, ИНГ Банк, "Ханты-Мансийский банк Открытие" и банк "Зенит".
Объем списаний долгов по валютным кредитам у них составил 1,9–3,5 млрд рублей. На эту десятку пришлось 73% от объема валютных списаний банков. Всего в 2014 году долги по кредитам в валюте списывали 245 из 800 банков.