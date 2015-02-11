Венесуэла вводит частично свободный курс доллара

Власти Венесуэлы объявили во вторник о новых изменениях в валютной политике страны, находящейся под жестким контролем с 2003 года, и фактически ввели свободный курс доллара, пишет Прайм.

По словам министра финансов Родольфо Марко Торреса, речь идет об установлении частично свободного обменного курса на бирже и в банках через так называемую маржинальную систему валют (Simadi). "Она открыта и свободна, в ней продавцы и покупатели смогут сами пересекаться", - приводит портал La Segunda слова Торреса.

В то же время максимальная сумма покупки валюты ограничена в этой системе 300 долларами в день, сумма продажи лимитов не имеет.

Для импортных операций с 70% основных продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости по-прежнему сохраняется официальный обменный курс в 6,3 боливара за доллар. На остальные 30% предметов из базовой потребительской корзины устанавливается курс обмена в размере 12 боливаров за доллар.

Эксперты отмечают, что такими изменениями власти пытаются решить проблему налогового дефицита, составляющего сейчас 20% ВВП Венесуэлы. Ситуация значительно ухудшилась на фоне падения мировых цен на нефть, которая приносит в бюджет страны до 95% доходов.

В конце января президент Николас Мадуро объявил о создании в стране единой валютной системы, состоящей из трех обменных рынков для разных потребностей государства и частных лиц, включая появление биржи. По словам Мадуро, официальный курс доллара по-прежнему зафиксирован на уровне 6,3 боливара для расчетов за продовольствие и услуги здравоохранения. Также будет функционировать система Sicad-1, предназначенная для покупки валюты импортерами по льготному курсу.

При этом система Sicad-2, где заявки на покупку валюты могли делать все физические лица, преобразуется фактически в биржу, в торгах которой могут участвовать как государственный, так и частный сектор. При этом президент подчеркнул, что функционирование трех валютных рынков в Венесуэле будет носить временный, переходный характер до улучшения ситуации в экономике страны.

В последнее десятилетие в Венесуэле действовали строгие ограничения на покупку и продажу валюты физическими и юридическими лицами. Фактически свободно обменять боливары и получить доллары по официальному курсу физическому лицу было невозможно, а юридические лица были вынуждены использовать сложную систему покупки валюты на аукционах. Официальный курс доллара при этом в десятки раз отличается от курса "черного рынка".