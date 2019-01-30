В парламенте Венесуэлы опасаются вывоза золотого запаса страны в Россию (видео)

Сейчас в хранилищах венесуэльского Центробанка в Каракасе хранится около 150 тонн золота.

Из Венесуэлы в Россию могут вывезти 20 тонн золота из государственного золотого запаса.

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Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление депутата Национальной ассамблеи Хосе Герра.

Он уверен, что золото могут транспортировать на борту российского авиалайнера, который накануне приземлился в столичном аэропорту.

Ранее, 28 января, пассажирский Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines вместимостью до 400 пассажиров приземлился в аэропорту Майкетии, в 20 км от Каракаса. "Новая газета" сообщала, что на борту лайнера находятся только два состава экипажа.

При этом самолет из Москвы прибыл в Каракас почти сразу после отказа Лондона отдать золото, о чем просил непризнанный мировым сообществом президент Николас Мадуро. 28 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо попросил британского премьер-министра Терезу Мэй запретить репатриацию венесуэльского золота. Всего в Банке Англии хранится 15% государственного золотого запаса Венесуэлы стоимостью около 1 миллиарда долларов.