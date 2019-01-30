В парламенте Венесуэлы опасаются вывоза золотого запаса страны в Россию (видео)
Из Венесуэлы в Россию могут вывезти 20 тонн золота из государственного золотого запаса.
Читайте такжеГуайдо приказал взять под контроль счета правительства Венесуэлы
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление депутата Национальной ассамблеи Хосе Герра.
Он уверен, что золото могут транспортировать на борту российского авиалайнера, который накануне приземлился в столичном аэропорту.
Ранее, 28 января, пассажирский Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines вместимостью до 400 пассажиров приземлился в аэропорту Майкетии, в 20 км от Каракаса. "Новая газета" сообщала, что на борту лайнера находятся только два состава экипажа.
При этом самолет из Москвы прибыл в Каракас почти сразу после отказа Лондона отдать золото, о чем просил непризнанный мировым сообществом президент Николас Мадуро. 28 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо попросил британского премьер-министра Терезу Мэй запретить репатриацию венесуэльского золота. Всего в Банке Англии хранится 15% государственного золотого запаса Венесуэлы стоимостью около 1 миллиарда долларов.
Dip. @JoseAGuerra denuncia que el avión B 777-200 que aterrizó anoche en Maiquetía procedente de Moscow, tendría como meta, trasladar 20 toneladas de oro desde Venezuela (BCV) hasta Rusia.— Federico Black B. (@FedericoBlackB) 29 січня 2019 р.
Al precio de hoy, esas 20 toneladas de oro, tienen un valor comercial de USD 841,200,000 pic.twitter.com/JxBPbTNwLA