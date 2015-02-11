Греция шантажирует Евросоюз кредитами России и Китая

Греция выставила новые условия Евросоюзу в отношении своих долгов. Заместитель главы греческого МИДа Никос Хоунтис, выступая по радио во вторник, 10 февраля, заявил, что Россия и Китай могут оказать Афинам финансовую помощь, передает DW.

Читайте такжеГреция потребовала у Германии репараций, ей отказали"Предложения лежат на столе. Мы совещаемся по этому поводу", - сообщил он. По словам Хоунтиса, речь идет об "экономической помощи" и "инвестиционных возможностях", предложенных новому греческому правительству вскоре после выборов. "Мы об этом не просили", - уточнил замглавы МИДа.

В тот же день министр иностранных дел Греции Никос Коциас, выступая в Берлине перед началом встречи с его германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, заявил, что Греция хочет европейского решения и просит воспринимать ее как равного партнера, но ищет альтернативный способ поддержать социальную справедливость и развитие. "Надеюсь, Европа понимает, что она - наш фаворит", - подчеркнул Коциас.

Читайте такжеУ Греции к марту могут закончиться деньги - BloombergРанее министр обороны Греции Панос Камменос, выступая в телеэфире, предупредил, что в случае провала переговоров по поводу греческого долга с европейскими партнерами его страна перейдет к "плану Б" для поиска финансирования из других источников. "В лучшем случае это могут быть США, это может быть Россия или Китай, или другие страны", - сказал Камменос.

В среду, 11 февраля, глава МИДа Греции Никос Коциас отправится в Москву для встречи с Сергеем Лавровым.