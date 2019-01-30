Украинские банки ожидают в этом году притока депозитов

Банки ожидают, что в первом квартале кредитный, валютный и операционный риски вырастут.

Украинские банки ожидают в 2019 году роста кредитования и притока депозитов, а также рассчитывают на улучшение кредитного портфеля населения и бизнеса.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования.

Отмечается, что три четверти опрошенных прогнозируют рост кредитов бизнеса, 62% респондентов - рост кредитов населения.

Сохранение притока депозитов населения и средств бизнеса прогнозируют 66% и 67% опрошенных банков, соответственно.

Банки ожидают, что в первом квартале 2019 года кредитный, валютный и операционный риски вырастут, риск ликвидности ожидаемо снизится, а процентный - не изменится.

Справка УНИАН. Национальный банк проводил опрос об условиях банковского кредитования с 18 декабря 2018 по 10 января 2019 года среди кредитных менеджеров 61 банка, чья доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Следующий опрос об условиях банковского кредитования относительно ожиданий на второй квартал 2019 года будет опубликован в апреле 2019 года.