Госдолг Японии за год вырос на $100 млрд

Государственный долг Японии к концу 2014 года составил 1,03 квадриллиона иен (около 8 триллионов 654 миллиардов долларов), превысив показатели 2013 года на 11,9 триллиона иен (около 100 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов страны на своем официальном сайте, передает РИА Новости.

Таким образом, на каждого жителя страны, считая грудных детей, условно приходится 8,11 миллиона иен (около 68 тысяч долларов).

В докладе ОЭСР, обнародованном в конце прошлого года, говорится, что государственный долг Японии равен 230% ВВП.

Около 40% расходов государственного бюджета Япония покрывает за счет выпуска ценных бумаг. Для оздоровления финансовой ситуации в апреле прошлого года Япония повысила потребительский налог с 5% до 8%. Как ожидается, в апреле 2017 года потребительский налог будет вновь повышен до 10%.

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В четверг правительство Японии представит в парламент проект бюджета на новый 2015 финансовый год, который начнется 1 апреля этого года, на рекордную сумму в 96,3 триллиона иен (809,2 миллиарда долларов).

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Проект предусматривает, что дефицит бюджета будет покрыт, как и в предыдущие годы, за счет выпуска госбумаг, однако, как ожидается, правительство сумеет сократить эмиссию ценных бумаг в новом финансовом году до уровня в 36,86 триллиона иен — 309,7 миллиарда долларов (в текущем финансовом году выпуск государственных облигаций составил 41,25 триллиона иен — 346,63 миллиарда долларов).