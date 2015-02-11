Рубль резко обвалился в преддверии переговоров в Минске

Средневзвешенный курс доллара к рублю на торгах 11 февраля расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды увеличился на 61,16 копейки, составив 66,0585 рубля, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеВ России убытки банков по валютным долгам достигли исторического максимумаВо вторник средневзвешенный курс доллара составлял 65,4469 рубля за доллар.

Напомним, 11 февраля в Минске должны состояться переговоры в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины. Никто не уверен, что успех на переговорах может быть достигнут. Президент США Барак Обама уже предупредил Путина: если он не примет мирный план урегулирования ситуации, о возможных поставках оборонительного вооружения в Украину. Помимо военной помощи Украине, Запад рассматривает как рычаг давления на Россию и ужесточение действующих санкций.

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