Реальные инвестиционные ресурсы придут в Украину через крупный бизнес – эксперты

Об этом эксперт заявил в комментарии агентству.

По словам Устенко, «существует несколько причин для прихода инвестиций в нашу страну, даже в такое тяжелое время. Первая причина, это то, что стоимость активов сейчас упала до исторического минимума, и это однозначно стимулирует. Вторая, это то, что инвесторы понимают: вложив деньги сейчас, прибыль может быть настолько велика, что компенсирует риск. Иностранный инвестор должен понимать, что если он хочет вложить 1 млн долл., он должен купить страховку на 300 тыс. долл. (дополнительные 30%)».

Однако риски в такой период также высоки, особенно для иностранного инвестора, для которого рынок страны менее понятен. По мнению эксперта, в такой момент важно иметь надежного украинского партнера – ключ к пониманию региона, который может помочь не только правильно выйти на украинский рынок, но и при необходимости вовремя с него уйти. Такой партнер должен иметь длительную и успешную историю работы на украинском рынке и одновременно сотрудничества с иностранным бизнесом, а также быть аполитичным, чтобы не зависеть от политического цикла, которому и так подвержена украинская экономика.

В нынешнее сложное время люди с деньгами будут идти к людям с деньгами, считает эксперт. И реальные инвестиционные ресурсы в экономику, скорее всего, придут «по знакомству» к крупному бизнесу, благодаря давним связям с зарубежными партнерами и интеграции знаковых фигур украинского бизнес-бомонда в мировую экономику.

По мнению Устенко, «вся наша бизнес-элита будет привлекать деньги – Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Александр Ярославский». Также эксперт убежден, что ««топовые» бизнесмены Украины будут инвестировать в украинскую экономику, даже нехотя». При этом часть их денег будет заходить из-за границы.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, «международные инвесторы проявят интерес к Игорю Коломойскому так как он контролирует Днепропетровскую область. Однозначно к Александру Ярославскому, так как он контролирует Харьковскую область, центральную Украину, а также у него есть взаимное доверительное отношение с французскими инвесторами, это не маловажно сейчас. Пинчук тоже должен заинтересовать, потому что активно работает за рубежом и долго занимается повышением привлекательности Украины в глазах зарубежных инвесторов». При этом Карасев считает, что к Ахметову «будет не такой активный интерес, так как сейчас у него есть некоторые проблемы в бизнесе». Его позиции зависят от перспектив реструктуризации долгов и развития ситуации на востоке страны. В то же время, за спиной Пинчука, несмотря на всю его филантропическую активность, по-прежнему «маячит» тень Георгия Гонгадзе.