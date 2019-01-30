Журналисты выяснили, как украинцы относятся к металлическим гривням (видео)

До конца года регулятор планирует отчеканить 200 миллионов монет номиналом 5 и 10 гривень.

Нацбанк Украины прекращает печатать пяти- и десятигривневые купюры, чтобы до конца года заменить их в обороте 200 миллионами металлических монет.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"200 миллионов монет номиналом 5 и 10 гривень Национальный банк Украины отчеканит до конца года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что металлические одну и две гривни украинцы уже успели подержать в руках. На очереди появление монет номиналом 5 и 10 гривень.

Насколько удобна для людей такая замена - далее в видеосюжете.