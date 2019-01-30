Журналисты выяснили, как украинцы относятся к металлическим гривням (видео)
13:58, 30 января 2019Финансы
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До конца года регулятор планирует отчеканить 200 миллионов монет номиналом 5 и 10 гривень.
Скоро бумажные гривни мелкого номинала станут коллекционными раритетами / фото УНИАН
Нацбанк Украины прекращает печатать пяти- и десятигривневые купюры, чтобы до конца года заменить их в обороте 200 миллионами металлических монет.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"200 миллионов монет номиналом 5 и 10 гривень Национальный банк Украины отчеканит до конца года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что металлические одну и две гривни украинцы уже успели подержать в руках. На очереди появление монет номиналом 5 и 10 гривень.
Насколько удобна для людей такая замена - далее в видеосюжете.
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