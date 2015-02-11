НБУ хочет обязать банки раскрыть информацию о конечном собственнике

Об этом сообщил глава департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, проект получил поддержку Всемирного банка и президента Украины Петра Порошенко, который, в свою очередь, внес законопроект на рассмотрение парламента.

«Суть идеи очень проста. Мы требуем раскрытия всех акционеров в цепочке структуры собственности банка вплоть до последнего физического лица. Исключение делаем лишь для иностранных публичных компаний, акции которых обращаются на квалифицированных биржах, удовлетворяющих требованиям НБУ», - написал Антоненко.

Он пояснил, что в рамках действующего законодательства банку достаточно иметь 11 акционеров, которым принадлежит равное количество акций банка, чтобы скрыть от общественности их имена.

«Новые требования к раскрытию информации - настоящая революция в раскрытии информации о владельцах юридических лиц. Эта мера оставляет далеко позади прошлогоднее законодательство о раскрытии бенефициарных владельцев юридических лиц»,- добавил Антоненко.

Также он сообщил, что надзорная комиссия НБУ впервые в своей истории лишила права голоса двух бенефициаров одного из банков, которые приобрели опосредованное существенное участие в банке без согласования с НБУ.

«Революционный характер этой меры состоит в том, что между этими бенефициарами не было формальной связи. Они были признаны группой на основе такой эфемерной категории как единство их экономических интересов. Эта категория была заимствована украинским правом из европейского законодательства и никогда ранее не использовалась в надзорной практике регулятора по назначению», - отметил Антоненко.

По его словам, эти акционеры довели банк до введения в него временной администрации, при этом вкладчики и Фонд гарантирования вкладов были лишены возможности подать иск к собственнику банка, так как у банка формально не было таковых.

«На бумаге их (собственников) было слишком много, чтобы можно было формально признать кого-нибудь из них лицом, которое должно нести ответственность. Мы разыскали эту парочку и возложили на них персональную ответственность за случившееся с банком. Впервые в истории регулятора», - подчеркнул Антоненко.

Также чиновник пообещал, что информация о структуре собственности банков не будет удаляться с сайта НБУ после произошедших в ней изменений, и новые структуры будут появляться в дополнение к прежним. «Следующий шаг - создание интерактивной публичной базы данных прямых и опосредованных акционеров украинских банков. Работа в этом направлении уже ведется. Результат - не за горами!», - пообещал Антоненко.

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Как сообщал УНИАН, в начале этого года Национальный банк Украины сообщил, что в рамках изменений в законодательство имеет право обнародовать информацию о банках, которые получили рефинансирование, и об их реальных конечных собственниках. Данные будут публиковаться на регулярной основе.