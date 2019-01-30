Дело о хищении 98 миллионов «Укргазбанка»: прокуратура направила в суд обвинительный акт

Злоумышленница, которая организовала преступную схему по завладению средствами банка, предстанет перед судом.

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно незаконного завладения 98 млн гривень ПАО «Укргазбанк».

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, завершено досудебное расследование в отношении злоумышленницы, которая организовала преступную схему по завладению средствами «Укргазбанка» в сумме более 98 млн гривень.

В ходе следствия установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, организовало подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка АБ «Укргазбанк».

«В результате указанных действий государственный банк был лишен права требования по кредиту, а имущество, находившееся в залоге финучреждения, незаконно выбыло из ипотеки», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования причиненные банку убытки возмещены в сумме 73,4 млн гривень путем продажи возвращенного финансовому учреждению ипотечного имущества.

В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленницы по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, предоставляющего публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве, направлен в суд для рассмотрения по существу.