Минфин одолжил в госбюджет рекордные 18 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 9 млрд грн, 330 млн долл. и 5 млн евро

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,986 млрд грн, 330,7 млн долл. и 5,6 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 154, 161, 280 и 364 дня со средневзвешенной доходностью 19,5%, 18,98%, 18,96%, 18,5% и 18,47% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 22, 78, 140 и 266 дней с доходностями 6,25%, 6,5%, 6,7% и 7,25% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены на 71 день с доходностью 4,5% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 18,355 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.