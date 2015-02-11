Просрочка россиян по кредитам выросла до рекорда за 2 года

Уровень просроченной задолженности россиян по кредитам в январе 2015 года составил 16,58% против 15,66% в декабре, объем просроченной задолженности вырос за месяц с 8,3% до 8,5% и составил 775 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет Прайм.

Самый быстрый рост просрочки наблюдался в сегменте необеспеченных кредитов. Просроченная задолженность по кредитам наличными увеличилась на 1,16 процентного пункта и достигла значения 18,5%. Задолженность по кредитным картам выросла на 0,84 процентного пункта – до 14,99%.

Сильный рост также показал сегмент автокредитов, просрочка в нем выросла на 0,77 процентного пункта и достигла значения 10,9%. Довольно ощутимо ухудшилась и платежная дисциплина ипотечных заемщиков, уровень просроченной задолженности которых вырос на 0,5 процентного пункта – до 3,48%.

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По словам гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского, ускорение темпов роста просроченной задолженности связано с резким сокращением кредитования со стороны банков. "При позитивном сценарии темпы роста сохранятся на уровне 2014 года, а если прироста новых заемщиков будет недостаточно для исправления ситуации, то плохие долги продолжат скапливаться на балансах банков", - отметил он.

Во-вторых, большое влияние на рост просроченной задолженности окажет повышение уровня безработицы, падение реальных доходов населения и рост инфляции. По оценкам ОКБ, в первую очередь сложности с обслуживанием текущих кредитных обязательств начнут испытывать заемщики, у которых два и более кредита.

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Январский рост уровня задолженности стал рекордным за последние 2 года. Еще один крупный скачок был зафиксирован в марте 2014 года, когда уровень просрочки увеличился сразу на 0,84 процентного пункта. В целом за первые 6 месяцев прошлого года общая просрочка испытала активный рост и увеличилась на 1,87%. Во втором полугодии темпы роста замедлились примерно в два раза и составили 0,75%.